Казаки Кубанского казачьего войска участвовали в параде Победы в Москве

Возглавил шествие замгуберантора Краснодарского края, атаман Александр Власов

В Москве прошел парад Победы. В нем участвовало более сотни казаков Кубанского казачьего войска. К слову, возглавил шествие замгуберантора Краснодарского края атаман Александр Власов.

- В рядах нашей армии плечом к плечу стоят казаки-добровольцы. Все они сильные духом, верные долгу воины. Каждый из них готов отдать жизнь за Отечество, защищая безопасность и свободу. Подвиги казаков останутся в сердцах и в памяти земляков так же, как героизм их дедов и прадедов, - отметил Александр Власов.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, за годы Великой Отечественной войны 262 казакам присвоили звание Советского Союза.