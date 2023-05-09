На площади морпорта Сочи образовалась очередь за фронтовой кашей

Очередь за полевой кашей.

В Сочи празднуют День Победы. Разные локации подготовили к 9 Мая. В парке “Ривьера” помимо традиционной иллюминации появились растяжки из гвоздик.

Также в разных частях курорта открылись полевые кухни. Но самая большая очередь за фронтовой кашей образовалась на площади морпорта. Здесь стоят дети с родителями, молодые пары и пожилые люди.

- Для нас это уже традиция. Каждое 9 мая мы всей семьей стоим за гречневой кашей. Кстати, очень вкусно готовят. Но в этом году очередь прям огромная, - рассказывает местная жительница Галина.