Исторический музей открыли в День Победы на Симферопольском шоссе. Фото: t.me/anapanovosti

Музей воинской славы открылся в парке военной техники Анапы. Он появился на Симферопольском шоссе. Его особенность - историю рассказывают с помощью новейших технологий. Внутри установлены интерактивные панели, из которых можно узнать о событиях Великой Отечественной войны, Афганистана, Чечни, специальной операции.

Кроме того, там можно познакомиться с военными наградами и образцами спецтехники и оружия, героями-анапчанами. А еще можно увидеть грамоту о присвоении Анапе звания «Город воинской славы».

- Инициатором создания Зала воинской славы выступил городской Совет ветеранов, проект поддержала мэрия Анапы, депутат Совета Игорь Огурцов, - рассказали в мэрии города-курорта.

На открытие музея приехал ветеран Василий Кулькин. Фронтовик искренне поблагодарил всех за создание уникального музея и отметил, что здесь дети смогут узнать всю правду о ратной истории нашей страны и нашего города.

- В интерактивном музее будут проводиться занятия для школьников и студентов, - добавили в администрации курорта. - Первый урок мужества состоялся уже сегодня.