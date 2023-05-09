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НовостиОбщество9 мая 2023 14:36

В Центральном районе Сочи вспыхнул пожар в частном доме

Пострадавших нет
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
ЧП произошло 9 мая на улице Ландышева в частном дома

ЧП произошло 9 мая на улице Ландышева в частном дома

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Центральном районе Сочи около 12:28 часов вспыхнул пожар. ЧП произошло 9 мая на улице Ландышева в частном дома. Очевидцы сразу сообщили о пожаре службе МЧС.

- В 12:29 часов к месту вызова незамедлительно направлены подразделения Сочинского пожарно-спасательного гарнизона. В 12:48 - локализация пожара на площади 120 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Ликвидировать пожар удалось в 13:23 часов. Погибших и пострадавших нет.

Всего к ликвидации пожара от МЧС России привлекалось 8 человек личного состава, 3 единицы техники.