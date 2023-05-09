На Кубани охрана Минтранса почтили память героев войны

Фото: пресс-служба УВО минтранса России.

На Кубани работники охраны Минтранса России почтили память героев войны. Делегации подразделений в Краснодаре, Новороссийске, Сочи и Туапсе возложили цветы и венки к подножью обелисков и памятников воинам. Память погибших героев почтили минутой молчания.

- Активное участие в подготовке и проведении ритуалов приняли профсоюзные активисты во главе с председателем комитета территориальной организации Сергеем Мельниковым, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского филиала «УВО Минтранса России».

В коллективе, обеспечивающем надежную защиту и охрану транспортных объектов, свято знают, что пока мы помним подвиг наших предков – мы живем.