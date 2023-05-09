Новый музейный комплекс открылся под Геленджиком

В новом музейном комплексе для всех желающих будут проводить экскурсии.

В селе Марьина Роща под Геленджиком открыли новый комплексный музей. Здесь воссоздали землянку штаба 18-й десантной армии. В годы войны в этом самом месте находились шесть блиндажей и не менее 60 окопов. Но в 90-е годы землянки полностью развалились.

– Мы стоим на той земле, по которой ходили военные командиры Жуков, Брежнев, Леселидзе. С февраля по сентябрь 1943 года именно из Марьиной Рощи осуществлялось руководство и управление боевыми действиями войск, сражавшихся на окраинах Новороссийска, - отметил мэр Геленджика Алексей Богодистов.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в новом музейном комплексе для всех желающих будут проводить экскурсии. А также здесь начнут организовывать патриотические мероприятия.