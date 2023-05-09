Запуск паромов между Турцией и Сочи отложили до конца мая

Ранее морское сообщение планировали восстановить 11 мая Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Запуск паромов между Турцией и России вновь отложили. Причиной называют проблему в оформлении страховки. Ранее морское сообщение между Трабзоном и Сочи планировали восстановить 11 мая.

Запуск первых рейсов парома по маршруту между турецким портом Трабзон и российским Сочи отложен на конец мая из-за проблем со страховкой, сообщила РИА Новости руководитель турецкой турфирмы-оператора "Шолт тур" ( olt Tur) Фатош Шолт.

- Пытаемся решить проблему со страхованием парома. Мы работаем над поиском решений, несмотря на проблему, планируем запустить паромы после выборов в Турции, - рассказала РИА Новости руководитель турецкой турфирмы Фатош Шолт.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, предварительно выборы завершатся 14 мая. После этого будет названа дата запуска паромов.