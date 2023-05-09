28 единиц военной техники приняли участие в параде Победы в Новороссийске

По центру города-героя прошла боевая техника, а возглавил колонну - легендарный танк Т-34. Фото: Пауль ГУРИН

В Новороссийске завершился военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Участие в торжественном шествии приняли более 2 тысяч военных. По центру города-героя прошла боевая техника, а возглавил колонну - легендарный танк Т-34.

Всего же по главной улице Новороссийска приняли участие 28 единиц военной техники. Среди них - береговые ракетные комплексы «Бастион» и «Бал». Также жители Новороссийска увидели комплекс «Монолит», предназначенный для поиска надводных целей. И конечно, в составе колонны были автомобиль ГАЗ-АА, УАЗы и мотоциклы времен Великой Отечественной войны.

Отметим, что Новороссийск стал единственным городом в Краснодарском крае, где прошел праздничный парад. В 22:00 на Западном молу ожидается салют.