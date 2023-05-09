Вечный огонь запустили утром 9 мая. Фото: t.me/krasnodargorgaz

Вечный огонь появился у мемориала «Расстрельный угол» на Всесвятском кладбище Краснодара. Его зажгли в День Победы на углу улиц Аэродромной и Бабушкина. И теперь все желающие смогут прийти и почтить память погибших казаков и воинов.

Напомним, мемориал «Расстрельный угол» открыли в 2019 году на Всесвятском кладбище Краснодара. Скульптурная композиция необычна - из гранитных стен выступают силуэты красноармейцев и белогвардейцев. Рядом с ними теперь будет гореть огонь.

Отметим, что в 2019-м также заменили белые плиты советских времен на кованые ограждения с кирпичными колоннами.