В День Победы митрополит Григорий возложил цветы к Вечному огню

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9 мая митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий возложил цветы к Вечному огню на Площади Героев в городе Краснодаре. Владыка принял участие в церемонии вместе с мэром города Евгением Наумовым и председателем гордумы Верой Галушко.

- 78 лет назад наши предки сплотились против врага и все сделали для того, чтобы мы жили на этой земле. Мы чтим память тех, кто отдал жизни ради Победы. Эти люди для нас пример. Господь да упокоит их в Своих Небесных селениях, а нам всем даст силы и мудрости, чтобы подражать их подвигу, и также побеждать, как победили они 78 лет назад, - сказал митрополит Григорий.

После возложения цветов все присутствующие почтили память советских солдат минутой молчания.