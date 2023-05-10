Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 мая 2023 4:51

В День Победы митрополит Григорий возложил цветы к Вечному огню

Владыка также поздравил всех с праздником
Вероника АЛЕКСАНДРОВА
Фото: mitropoliakuban.ru

Фото: mitropoliakuban.ru

9 мая митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий возложил цветы к Вечному огню на Площади Героев в городе Краснодаре. Владыка принял участие в церемонии вместе с мэром города Евгением Наумовым и председателем гордумы Верой Галушко.

- 78 лет назад наши предки сплотились против врага и все сделали для того, чтобы мы жили на этой земле. Мы чтим память тех, кто отдал жизни ради Победы. Эти люди для нас пример. Господь да упокоит их в Своих Небесных селениях, а нам всем даст силы и мудрости, чтобы подражать их подвигу, и также побеждать, как победили они 78 лет назад, - сказал митрополит Григорий.

После возложения цветов все присутствующие почтили память советских солдат минутой молчания.