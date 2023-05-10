В 1942 году фашисты собирались прорваться в сторону Черного моря, но бойцы 20-ой Горнострелковой дивизии обрезали им путь.

В Сочи на перевале горы Аишхо установили памятную доску советским войскам. В 1942 году фашисты собирались прорваться в сторону Черного моря, но бойцы 20-ой Горнострелковой дивизии обрезали им путь.

- В День Победы сотрудники Сочинского нацпарка прибыли на перевал Аишхо, чтобы торжественно открыть памятный знак, посвященный нашим героям-освободителям, -сообщили и.о. директора ФГБУ «Сочинский национальный парк» Андрей Бородин.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в 2001 году туристы нашли записку рядом с рекой Мзымта: «Мы погибли здесь от адского холода и натиска врага». Специалисты датировали ее 40-го года. Копию записки также расположили на памятной доске.