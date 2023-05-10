Митрополит Григорий совершил панихиду по погибшим в годы войны

Фото: mitropoliakuban.ru

9 мая отметили День Победы. Во всех городах Краснодарского края прошли памятные мероприятия и службы.

- В Свято-Екатерининском кафедральном соборе Краснодара прошел благодарственный молебен Господу и панихида по погибшим воинам, которую возглавил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий, - сообщили в Епархии.

В храме собралось много людей: настоятели, прихожане, казаки, молодежь, а также участники автомобильного крестного хода.

- Наша страна понесла в Великой Отечественной войне огромные потери. Напавший враг был очень силен и коварен, готовил планы по уничтожению нашего народа. Победа далась для нашего народа непростой ценой. Погибло более 27 миллионов наших предков. Наш с вами долг вознести свои молитвы ко Господу, чтобы Он простил их грехи вольные и невольные, чтобы упокоил их в Своих Небесных селениях, - сказал митрополит Григорий.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что 9 мая митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий возложил цветы к Вечному огню на Площади Героев в городе Краснодаре.