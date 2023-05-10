Подпорная стена обрушилась во дворе жилого дома в Центральном районе Сочи

Погибших и пострадавших нет.

В Центральном районе Сочи обрушилась подпорная стена во дворе жилого дома. ЧП произошло в ночь на 9 мая на улице Макаренко 8/6А. К счастью, погибших и пострадавших нет.

- Сегодня представители администрации Сочи выезжают на место и посмотрят на текущее состояние подпорной стены, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По словам местных жителей, стена уже долгое время двигалась и покрывалась трещинами. Сочинцы просили укрепить данную конструкцию, но специалисты так и не приезжали.