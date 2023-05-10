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НовостиКарта Кубани10 мая 2023 5:44

Под Анапой отключат свет 10 мая

Электроэнергии не будет из-за плановых работ
Мария ЧАЛАЯ
Под Анапой отключат свет

Под Анапой отключат свет

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Под Анапой не будет света 10 мая. Возможно частичное отключение электроэнергии из-за плановых работ.

- С 13:00 до 16:00 света не будет в станице Гостагаевская, СОТ «Здоровье», СОТ «Черемушки» и селе Джигинка. Также с 12:00 до 18:00 в станице Анапская и хуторах Усатова Балка, Тарусин, Рассвет, Заря, - сообщили «Россети Кубань».

Отключения пройдут с 10:00 до 16:00 в станице Анапская, улицах Набережная, Горького и с 08:00 до 17:00 в поселке Пятихатки на улице Джеметинская.

Кроме того, с 08:00 до 18:00 электроэнергии не будет в станице Анапская на улицах Восточная, Островского, Шевченко, Московская, Мира, Лермонтова, Октябрьская, Краснодарская, Комсомольская, Космонавтов, Бархатный и в переулке Строителей.