Приставы Кубани в ходе рейда взыскали более 18,5 млн рублей

Фото: пресс-служба ГУ ФССП России по Краснодарскому краю

В Краснодаре пять мобильных групп выявляли должников через специальный аппаратный комплекс. За рейд приставам удалось составить 254 акта описи и ареста имущества, по большей части – автомобильного транспорта.

- В ходе рейда приставы взыскали 18, 5 млн рублей. Из них 1,6 млн оплатили должники, которых выявили в Краснодаре с помощью «Дорожного пристава», - сообщили в УФССП России по Краснодарскому краю.

Средства пойдут на уплату алиментов, штрафов, налога. Рейдовые мероприятия судебных приставов на Кубани продолжаются.