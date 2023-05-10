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НовостиОбщество10 мая 2023 5:46

Приставы Кубани в ходе рейда взыскали более 18,5 млн рублей

Дежурство провели пять мобильных групп
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: пресс-служба ГУ ФССП России по Краснодарскому краю

Фото: пресс-служба ГУ ФССП России по Краснодарскому краю

В Краснодаре пять мобильных групп выявляли должников через специальный аппаратный комплекс. За рейд приставам удалось составить 254 акта описи и ареста имущества, по большей части – автомобильного транспорта.

- В ходе рейда приставы взыскали 18, 5 млн рублей. Из них 1,6 млн оплатили должники, которых выявили в Краснодаре с помощью «Дорожного пристава», - сообщили в УФССП России по Краснодарскому краю.

Средства пойдут на уплату алиментов, штрафов, налога. Рейдовые мероприятия судебных приставов на Кубани продолжаются.