Мэр Сочи поручил благоустроить улицу Защитников Кавказа

В планах связать единым пешеходным маршрутом горнолыжные курорты и населенные пункты Красной Поляны

Рабочее утро мэр Сочи Алексей Копайгородский провел на обходе улиц Красной Поляны. Всю территорию курорта готовят к высокому курортному сезону. А горный кластер гости активно посещают не только зимой, но и летом.

- Главная улица поселка - Защитников Кавказа нуждается в благоустройстве. Необходимо произвести санитарную обрезку деревьев, отремонтировать на участках плитку и ограждения, заменить парковую мебель, привести к единообразию вывески и рекламу, - написал в своем Telegram-канале Алексей Копайгородский.

Перед такими обходами администрация собирает обращения местных жителей по данным территориям. На месте мэрия находит оптимальное решение проблемы.

- Так, поручил рассмотреть возможность строительства тротуара на участке от дома №21, восстановить водосток у дома №88. Это просьбы краснополянцев, которые мы должны выполнить, - заявил Алексей Копайгородский.

В планах связать единым пешеходным маршрутом горнолыжные курорты и населенные пункты Красной Поляны. Работы первого этапа завершат уже к началу зимы - сделают больше мест отдыха, фотозон, расширят и благоустроят зеленые участки. Это улучшает экологию, дает новый импульс развития бизнесу, а главное удобство для жителей и гостей.