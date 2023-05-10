На Кубани напомнили о запрете беспилотников

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На Кубани с 12 декабря 2022 года запрещено запускать в небо беспилотные летательные аппараты. Об этом напомнили в оперштабе региона.

- Ограничение введено временно в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, - говорится в сообщении.

Использование беспилотников влечет крупные штрафы. Для граждан от 20 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц от 50 до 150 тысяч рублей, для юрлиц от 350 до 500 тысяч рублей либо приостановление деятельности на срок до 90 суток.