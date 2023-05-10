Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 мая 2023 7:30

Предприятие из Краснодарского края будет поставлять продукцию в Сингапур

Соглашение заключено на международной выставке
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Предприятие Краснодарского края, которое выпускает снеки, договорилось о поставках продукции в Сингапур.

- Соглашение было подписано на международной выставке продуктов питания и напитков «FHA Food & Beverage ASIA», это крупнейшая выставка в Юго-Восточной Азии. Кубанская компания выгодно презентовала свои товары и наработала хорошую базу бизнес-контактов для выхода на новый уровень развития в экспортной деятельности, – сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На предприятии, которое будет поставлять продукцию на экспорт, изготавливают фруктовые чипсы, ягодно-ореховые миксы, ягодная и яблочная пастила, яблочные сухарики, соки, «твердый» мед.