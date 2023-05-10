Предприятие из Краснодарского края будет поставлять продукцию в Сингапур

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Предприятие Краснодарского края, которое выпускает снеки, договорилось о поставках продукции в Сингапур.

- Соглашение было подписано на международной выставке продуктов питания и напитков «FHA Food & Beverage ASIA», это крупнейшая выставка в Юго-Восточной Азии. Кубанская компания выгодно презентовала свои товары и наработала хорошую базу бизнес-контактов для выхода на новый уровень развития в экспортной деятельности, – сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На предприятии, которое будет поставлять продукцию на экспорт, изготавливают фруктовые чипсы, ягодно-ореховые миксы, ягодная и яблочная пастила, яблочные сухарики, соки, «твердый» мед.