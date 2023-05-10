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НовостиОбщество10 мая 2023 7:46

Зарплата 50% жителей Кубани к 2035 году вырастет до 100 тысяч рублей

Значительный рост заработка в регионе будет через 12 лет
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Рейтинг роста зарплаты среди регионов

Рейтинг роста зарплаты среди регионов

В Краснодарском крае половина жителей будут получать по 100 тысяч рублей к 2035 году. Об этом говорится в исследовании РИА «Новости».

- 100 тысяч рублей в месяц будут зарабатывать 50% жителей Кубани через 11,8 лет. А через 7,8 лет такую зарплату смогут получать 25% жителей, - сообщают аналитики издания.

Лидером по динамике заработной платы среди регионов стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Там через 5 лет местные жители будут получать по 100 тысяч рублей в месяц.

Среди регионов по динамике заработной платы Краснодарский край находится на 63-м месте.