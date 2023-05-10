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НовостиПроисшествия10 мая 2023 8:18

Спасатели помогли снять два кольца с пальца жительницы Новороссийска

Украшения женщина сама снять не смогла
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: t.me/alekseioderov

Фото: t.me/alekseioderov

Жительнице Новороссийска пришлось ехать к спасателям после массы неудачных попыток снять кольца с пальца.

- В ночь на 10 мая к нам приехала женщина и попросила снять два кольца с пальца руки, которые она самостоятельно снять не может. Спасатели при помощи слесарных инструментов перекусили украшения, - сообщил начальник спасательной службы Новороссийска Алексей Одеров.

Кольца удалось снять без повреждений. Как сообщили спасатели, отек на пальце сойдет в течение нескольких дней.