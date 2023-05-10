Полицейские задержали одного из участников массовой драки в Сочи

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8 мая в дежурную часть УВД по Сочи поступило сообщение о том, что четверо неизвестных избили мужчину на улице Звездной Лазаревского района. Один из участников массовой драки был задержаны, остальные разыскиваются.

- Установлена личность одного из нападавших, им оказался ранее не судимый 29-летний приезжий. В отношении мужчины составлен административный материал по статье «Мелкое хулиганство». Личности остальных нападавших устанавливаются, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Проверка продолжается. По предварительным данным, конфликт возник из-за личной неприязни.