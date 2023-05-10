Убытки Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления выросли в 15 раз в 2022 году

Убытки Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления за год выросли в 15 раз. В 2022 году они составили 429 млн рублей. Данные размещены в системе «СПАРК-Интерфакс».

В 2021 году убытки КТТУ достигли 27,5 млн рублей. В то же время выручка предприятия выросла на 457 млн рублей и составила 3,4 млрд рублей, пишет «РБК Краснодар».

– Вот этот убыток — номинально-балансовый, он не фактический. Он связан с высокой амортизацией, – отметил директор МУП «КТТУ» Александр Грачев. – Мы получили новые трамваи на высокую сумму для амортизации, которая не входит в тариф. Мы расходов не понесли, если посмотреть в налоговую, то мы получили прибыль. И даже заплатили налог на прибыль.

Отмечается, что в настоящее время предприятие не имеет никакой кредиторской задолженности и работает стабильно.