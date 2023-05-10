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НовостиОбщество10 мая 2023 8:59

Дальний западный обход Краснодара планируют открыть 10 июня

Движение запустят досрочно
Светлана ОВДЕЙ
Дальний западный обход Краснодара планируют открыть 10 июня Фото: admkrai.krasnodar.ru

Дальний западный обход Краснодара планируют открыть 10 июня Фото: admkrai.krasnodar.ru

Дальний западный обход Краснодара планируют открыть 10 июня. Движение запустят досрочно. Об этом сообщил глава ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

– У нас два узких места – это обход Ростова, строительный объект Аксай, и обход Краснодара (ДЗОК). Это более 100 км, которые мы на полтора года тоже раньше сдадим, 10 июня планируем это открыть, что позволит расшить эти узкие места, - отметил Вячеслав Петушенко.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что движение по Дальнему Западному обходу Краснодара будет запущено летом. Строительство ДЗОК идет с опережением графика.