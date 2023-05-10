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НовостиОбщество10 мая 2023 9:08

В Сочи ожидаются дожди и грозы до утра 11 мая

Все службы переведены в усиленный режим работы
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Ливень возможен в предгорьях и горах курорта.

Ливень возможен в предгорьях и горах курорта.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Сочи в ночь на 11 мая прогнозируют сильные дожди с грозой. Ливень возможен в предгорьях и горах курорта. Об этом сообщили в краевом гидрометцентре.

- Все службы переведены в усиленный режим работы. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Жителям Сочи и туристам города рекомендовано воздержаться от отдыха у воды, предпринять необходимые меры предосторожности. В случае ЧС звонить по номеру 112.