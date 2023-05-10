В Сочи ожидаются дожди и грозы до утра 11 мая

Ливень возможен в предгорьях и горах курорта.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Сочи в ночь на 11 мая прогнозируют сильные дожди с грозой. Ливень возможен в предгорьях и горах курорта. Об этом сообщили в краевом гидрометцентре.
- Все службы переведены в усиленный режим работы. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.
Жителям Сочи и туристам города рекомендовано воздержаться от отдыха у воды, предпринять необходимые меры предосторожности. В случае ЧС звонить по номеру 112.