Сотрудники РНКБ провели акцию в честь Дня Победы "Гордимся прошлым – ответственны за будущее"

Волонтеры банка высадили около 100 многолетних растений

РНКБ провел эколого-патриотическую акцию «Гордимся прошлым - ответственны за будущее» в канун Дня Победы. Более 200 сотрудников банка в Республике Крым, г.Севастополе и г.Краснодаре провели работы по благоустройству, озеленению и уборке территорий парков и памятников Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг.

В частности, работы были проведены:

- у памятного знака на месте базирования и боев Бахчисарайского партизанского отряда 1943-44 гг. (пгт.Научный, Бахчисарайский район);

- у памятного знака в честь воинов-односельчан (с. Виноградово, Сакский район);

- у памятника расстрелянным жителям Ялты (пгт.Никита)

- у мемориала на братской могиле советских воинов (г. Феодосия, гора Митридат);

- у мемориала на братской могиле советских воинов (г. Керчь, с.Опасное);

- у памятного знака на месте гибели советских граждан - жертв фашистского террора (г. Джанкой, ул. Октябрьская)

- у памятника на месте расположения командного пункта (г.Севастополь, ул.Меньшикова);

- в Парке 30-летия Победы (г.Краснодар).

Фото предоставлено банком РНКБ

Участие сотрудников в мероприятии направлено на формирование патриотического и бережного отношения к исторической памяти. В рамках работ по благоустройству волонтеры банка высадили около 100 многолетних растений и хвойных деревьев.

Также в канун Дня Победы в центре Симферополя на ул. Героев Аджимушкая, 1а, у офиса РНКБ установлен арт-объект "Звезда памяти", где каждый желающий мог написать имена своих родных, погибших во время Великой Отечественной Войны. Пластиковые "звездочки" с именами близких прикрепили 9 мая более 600 человек. Во время общероссийской акции "Минута молчания" была зажжена "Звезда памяти", присутствующие почтили память павших героев.