Самый дешевый дом в Сочи продают за 900 тысяч рублей

Однако дом так и не достроили. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сочи продается около 6,1 тысячи частных домов. Самый дешевый продается за 900 тысяч рублей. Однако дом так и не достроили. В связи с этим объект непригоден для проживания.

- Помимо самого здания, к нему прилагается участок площадью четыре сотки. Объект находится в Лазаревском районе, - сообщили риелторы.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, самый дорогой дом продается на курорте за 2 миллиарда рублей. В нем уже можно жизнь. Площадь особняка составляет 1,6 тыс. кв. м.

- Помимо особняка, в лот входит земельный участок площадью почти 15 соток, который располагается в Центральном районе Сочи, - добавили риелторы.