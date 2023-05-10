В Краснодаре с 15 по 19 мая пройдет неделя православного кино

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В канун Дня памяти святых Кирилла и Мефодия в Краснодаре пройдет неделя православного кино. С 15 по 19 мая в СБС покажут фильмы, которые помогут понять значение веры и любви в жизни людей.

- В прокате будут мультфильмы, художественные и документальные фильмы. Торжественное открытие недели состоится 15 мая в 18:30, - сообщили в отделе религиозного образования и катехизации Екатеринодарской епархии.

15 мая в 19 часов покажут художественный фильм «Русский крест». Картина была снята одноименной поэме русского поэта Николая Мельникова о покаянии и духовном возрождении простого человека, Ивана Ростка, достигшего предела в своем падении.

16 мая в 19:00 можно посмотреть два документальных фильма «Заступница» и «Осанна». Это истории о Казанской иконе Божьей матери.

17 мая в 15:00 и в 18:00 будут крутить мультфильм «Забытое чудо». Красочная история о дружбе и вере.

18 мая в 19:00 на большом экране покажут документальный фильм «Ласточки Христовы». Фильм о жизни и монашестве в Черногории.

19 мая в 19:00 состоится показ документального фильма «Святой архипелаг». Картина о жизни Соловецкого монастыря.