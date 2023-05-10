В ДТП погибла 20-летняя девушка Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Один человек погиб и трое пострадали в ДТП в станице Тбилисской. Смертельная авария произошла вечером 9 мая на улице Кубанской.

– По предварительным данным, 20-летний молодой человек со стажем вождения менее двух лет, управляя автомобилем Daewoo Nexia, не учел погодные условия, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, допустил занос автомобиля на полосу встречного движения и столкновение с автомобилем Hyundai Sonata под управлением 43-летнего мужчины, – сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В результате ДТП погибла 20-летняя пассажирка Daewoo Nexia. Водителей легковушек и 25-летнюю пассажирку Daewoo Nexia с травмами госпитализировали.

В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются.