В Краснодарском крае приставы арестовали более 250 автомобилей должников Фото: пресс-служба ГУ ФССП по Краснодарскому краю

В Краснодарском крае арестовали более 250 автомобилей должников. Во всех муниципалитетах судебные приставы провели очередной рейд по выявлению неплательщиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Краснодарскому краю.

Всего во время обхода должников приставы составили 254 акта описи и ареста имущества. Большинство должников оплатили задолженность на месте. Остальным выдали квитанции об оплате с требованием закрыть долг в течение 10 дней. После этого арест с автомобиля снимут. В случае, если владельцы не погасят задолженность, машины отправят на реализацию для закрытия долга.

- Общая сумма задолженности, взысканная в ходе мероприятия, – 18 млн 615 тыс. руб. Из них 1 млн 689 тыс. руб. оплатили должники, которых выявили на автодорогах Краснодара с помощью «Дорожного пристава» - отметили в пресс-службе краевого УФССП. - Средства пойдут на уплату задолженностей по различным категориям исполнительных производств: алименты, штрафы за нарушение правил дорожного движения, транспортный налог и другие