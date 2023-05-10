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НовостиКарта Кубани10 мая 2023 10:07

В поликлинику Новороссийска по нацпроекту привезли оборудование для измерения дыхания

Оно поможет оценить уровень поражения дыхательных путей
Мария ЧАЛАЯ
Новороссийская поликлиника получила оборудование по нацпроекту. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Новороссийская поликлиника получила оборудование по нацпроекту. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В поликлинику Новороссийска по нацпроекту привезли оборудование для измерения дыхания. Спирограф закупили по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения».

- Оборудование поможет измерять частоту, глубину дыхания и объем легких. Спирография позволяет оценить уровень поражения дыхательных путей, - сообщил исполняющий обязанности главного врача поликлиники №8 Новороссийска Сергей Штуканов.

Уточняется, что в рамках национального проекта в 2022 году лечебные учреждения края получили 5,7 тысяч единиц оборудования.