Проголосовать могут жители старше 14 лет Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более 500 тысяч жителей Кубани проголосовали за благоустройство зеленых зон. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

Голосование по благоустройству зеленых зон стартовало 15 апреля. Всего в нем участвуют 122 проекта парков, скверов и зон отдыха во всех муниципалитетах края. Отмечается, что наиболее активно делают выбор жители Сочи, Краснодара, Новороссийска, Армавира и Анапы, Славянского, Северского, Кавказского и Динского районов.

– Жители края традиционно принимают активное участие во всероссийском голосовании по благоустройству зеленых зон. Как и в прошлом году – показывают один из лучших результатов в стране, - отметил глава региона. – Благодарен каждому, кто не на словах, а на деле хочет изменить качество жизни в своих городах и селах к лучшему.

Голосование за благоустройство зеленых зон продлится до 31 мая. Напомним, сделать выбор можно на онлайн-платформе 23.gorodsreda.ru, через Госуслуги или с помощью волонтеров. Поучаствовать в голосовании могут жители старше 14 лет.

В настоящее время на Кубани благоустраивают 142 зеленые зоны, которые жители выбрали в 2022 году. Территории приводят в порядок по нацпроекту «Жилье и городская среда».