На Кубани больше четырех дней ищут загадочно пропавшего 40-летнего мужчину

На Кубани пропал 40-летний мужчина. Фото: «ЛизаАлерт».

На Кубани пропал 40-летний мужчина. О его местонахождении ничего неизвестно с 6 мая 2023 года. Он пропал в районе Геленджика – Новороссийска, когда ехал в неизвестном направлении на автомобиле KIA Rio белого цвета.

- Мужчина среднего роста – 172 сантиметров и плотного телосложения. У него темные волосы и карие глаза, - сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Уточняется, что на момент пропажи мужчина был одет в темно-синюю спортивную кофту, темно-серые спортивные штаны и черные ботинки.