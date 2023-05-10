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НовостиОбщество10 мая 2023 10:43

Житель Кубани оформил 340 тысяч рублей кредита на умершую мать

Ему грозит до шести лет тюрьмы
Светлана ОВДЕЙ
Расследование завершено Фото из архива КП

Расследование завершено Фото из архива КП

Житель Кубани оформил 340 тысяч рублей кредита на умершую мать. На мужчину завели уголовное дело, расследование которого завершено. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Так, 41-летний мужчина оформил кредит через мобильное приложение банка на имя умершей матери. После получения денег он потратил их на личные нужды. Во время расследования обвиняемый находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

- Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе краевого МВД.

Уточняется, что мужчине грозит до шести лет тюрьмы.