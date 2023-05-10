Расследование завершено Фото из архива КП

Житель Кубани оформил 340 тысяч рублей кредита на умершую мать. На мужчину завели уголовное дело, расследование которого завершено. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Так, 41-летний мужчина оформил кредит через мобильное приложение банка на имя умершей матери. После получения денег он потратил их на личные нужды. Во время расследования обвиняемый находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

- Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе краевого МВД.

Уточняется, что мужчине грозит до шести лет тюрьмы.