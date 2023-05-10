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НовостиОбщество10 мая 2023 10:49

Житель Мамайки в Сочи устроил саксофонный концерт на балконе дома

Мужчина исполнил «Катюшу»
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Житель Мамайки и по совместительству саксофонист решил устроить концерт для своих соседей.

Житель Мамайки и по совместительству саксофонист решил устроить концерт для своих соседей.

День Победы в Сочи отмечали в каждом микрорайоне. Житель Мамайки и по совместительству саксофонист решил устроить концерт для своих соседей.

Мужчина вышел на балкон своей квартир и начал исполнять знаменитую «Катюшу». Соседям понравился мини-концерт от саксофониста и они даже начали петь. После исполнения мелодии мужчина сорвал шквал аплодисментов.

- Нам бы такого соседа! Вот молодец, - писали пользователи соцсетей после просмотра видео, которое уже завирусилось в Интернете.