Более 30 территорий благоустроят в Центральном районе Сочи до конца 2023 года

Территории благоустроят до конца 2023 года.

В Центральном районе Сочи благоустроят более 30 общественных территорий. Местные жители сами выбрали объекты для реставрации. На эти цели было выделено около 29 миллионов рублей. Территории благоустроят до конца 2023 года.

- В числе мероприятий – обустройство детских площадок, ремонт лестничных сходов, пешеходных дорожек, тротуаров, озеленение сквера «Первых свиданий» в районе ДК «Юбилейный», - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в Цветном бульваре отремонтируют скейт-парк и построят три детские площадки. Работы завершат до конца июня. А вот улицу Парковую благоустроят до 1 сентября.