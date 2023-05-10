На Кубани 25-летней девушке дали 3 года тюрьмы за хищение ювелирных украшений на 8 млн рублей

Приговор в законную силу не вступил Фото из архива КП

На Кубани осудили 25-летнюю девушку за хищение ювелирных украшений на 8 млн рублей. Ей дали 3 годы тюрьмы, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Так, в августе 2021 года жительница Иркутской области опубликовала резюме на сайте вакансий. К ней обратился мужчина, который предложил обучение и работу. Для этого подсудимая приехала в Челябинск, где после работала консультантом в ювелирном магазине. В апреле 2022 года девушка переехала в Краснодар и устроилась на работу в ТЦ «СБС».

– Проработав там месяц, девушка, действуя по инструкции сообщника, подменила ювелирные изделия, вынесла настоящие драгоценности и передала их курьеру. Стоимость похищенного составила более 8 миллионов рублей, – сообщили в Объединенной пресс-службе краевых судов.

После этого девушка съехала со съемной квартиры и отправилась в Москву. Уже в столице она пришла в отдел полиции и во всем призналась. На девушку завели уголовное дело, которое рассмотрел суд. Ее признали виновной и назначили 3 года тюрьмы. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима.

– С осужденной также взыскан материальный ущерб, причиненный преступлением, в размере 8 341 157 рублей. Приговор в законную силу не вступил, – добавили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.Конец формы