Проектирование пяти очистных сооружений в Сочи завершат до конца 2023 года

На эти цели выделено 35 миллиардов рублей из бюджетов всех уровней.

В соответствии с утвержденной заместителем Председателя Правительства РФ Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным дорожной картой в течение года в Сочи завершат проектирование по всем пяти крупнейшим очистным сооружениям и новому комплексу в Якорной Щели.

- К полномасштабным строительно-монтажным работам планируем приступить с начала 2024 года. На эти цели выделено 35 миллиардов рублей из бюджетов всех уровней. Благодарю Минстрой РФ за внимание к нашему городу. Научно-техническим советом и рабочей группы при министерстве на федеральном уровне рассмотрены и утверждены технические решения по всем реконструируемым очистным сооружениям,- написал в своем Telegram-канале Алексей Копайгородский.

Одновременно единым подрядчиком реализуется 12 первоочередных мероприятий программы комплексного развития-2030. Стратегически важные для сохранения экологии, стабильного развития города-курорта проекты реализуются при поддержке Правительства РФ и губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Суммарно в коммунальную инфраструктуру Сочи будет вложено более 173 миллиарда рублей.