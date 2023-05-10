Площадь аэропорта в Краснодаре увеличится в 6 раз к концу 2025 года Фото: krd.ru

Площадь аэропорта в Краснодаре увеличится в 6 раз к концу 2025 года. Строительство современного хаба обсудили на совещании с представителями воздушной гавани.

В настоящее время на месте аэропорта проводят подготовительные работы. Согласно проекту, его площадь расширят с 12 до 80 тысяч кв. метров. Это позволит увеличить пассажиропоток до 10 миллионов в год и создать свыше 700 новых рабочих мест.

В инвестпроекте, в частности, учли защиту от осадков с момента приезда на парковку, эргономичные стойки регистрации, возможность самостоятельной регистрации, бесплатные сервисы Wi-Fi, зарядки для мобильных устройств, детские игровые зоны, коляски, отсутствие бордюров и перепадов высот, зоны ожидания, адаптивные для различных задач, бесконтактную среду и цифровые сервисы.

— Мы, как краевая столица, нуждаемся в современном транспортном хабе. Люди, прилетая в город, не должны долго искать и выдумывать, как им добраться в наш исторический центр или до побережья, – отметил глава города Евгений Наумов. – Все должно быть интуитивно понятно и удобно.