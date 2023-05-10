Кинотеатр «Болгария» Фото: krd.ru

В Краснодаре подготовили проект реконструкции кинотеатра «Болгария». Его рассмотрели на совещании, которое провел губернатор с руководителями профильных ведомств.

Как сообщил глава города Евгений Наумов, в марте проект был одобрен госэкспертизой. В кинотеатре, в частности, разместят кинозал на 400 мест, расширят сцену и создадут залы-трансформеры.

- Сегодня многих беспокоит судьба кинотеатра «Болгария», который еще совсем недавно принимал посетителей. Для жителей важно, чтобы здание после реконструкции осталось городским кинотеатром, - отметил Вениамин Кондратьев.

На совещании также рассмотрели ремонт Краснодарского цирка. Аварийное здание закрыли на реконструкцию 16 января. Как отметили на заседании, подготовку проекта завершат до конца года.

– Это значимый объект, который находится на виду у жителей и гостей Краснодара. Сейчас он в таком состоянии, что его стыдно показывать и будет стыдно вдвойне оставлять объект таким для наших внуков, – отметил глава региона. – Здание должно стать украшением краевой столицы.