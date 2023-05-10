Технологичный IRONSTAR: в Анапе и Геленджике при поддержке Tele2 пройдут соревнования триатлонистов

Фото: iron-star.com

Tele2 стала партнером соревнований по триатлону для профессионалов и любителей циклических видов спорта IRONSTAR. Оператор проведет онлайн-трансляцию мероприятий в Анапе и Геленджике и покажет в прямом эфире, как спортсмены проходят этапы состязаний.

Мероприятия в рамках спортивного фестиваля IRONSTAR на юге пройдут в Анапе 12-13 мая и в Геленджике 26-27 мая. В своих бренд-зонах и на главных экранах площадки Tele2 запустит прямые трансляции с помощью высокотехнологичных камер с обзором 360 градусов. Такая съемка позволит увидеть соревнования без необходимости перемещаться физически на все точки дистанции – гостям фестиваля будет удобно следить за яркими событиями и результатами любого участника на всех локациях.

Болельщики смогут в реальном времени наблюдать за прохождением всех этапов триатлона – достаточно будет подключиться к камере и следить за результатами «своего» спортсмена в режиме онлайн прямо на смартфоне. Также на интерактивных площадках оператор оборудует удобные зоны отдыха с креслами-мешками и установит специальные зарядные станции для смартфонов спортсменов и всех посетителей фестиваля.

Tele2 не просто поддерживает активные и спортивные мероприятия, но и меняет правила в рамках проекта IRONSTAR. После соревнований триатлеты обычно приобретают фотографии, которые сделаны во время прохождения дистанций, а Tele2 предлагает своим клиентам бесплатно скачать фото. Для этого необходимо будет применить специальный промокод при скачивании. Кроме того, оператор предусмотрел установку тематической фотозоны, где гости смогут фотографироваться на память о спортивном событии.

Tele2 следует своей стратегии lifestyle enabler и разделяет интересы и увлечения клиентов. С июня по октябрь соревнования пройдут в Самаре, Завидове, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Москве. Закрытие масштабного спортивного фестиваля пройдет 8 октября в Сочи.

Вячеслав Козин, директор краснодарского филиала Tele2:

«Мы поддерживаем стиль жизни своих клиентов и разделяем их увлечения – от музыки до спорта. Став партнером IRONSTAR, мы привнесли в мероприятие другие правила Tele2. Так, гости фестиваля, которые не участвуют в триатлоне, могут «пройти» дистанцию вместе со спортсменами, подключившись к трансляции и наблюдая за ними в режиме реального времени. Также мы подготовили зоны для отдыха и подзарядки смартфонов. Особое внимание Tele2 уделяет качеству связи на территориях с постоянным ростом трафика и в местах, где наличие скоростного мобильного интернета имеет важное значение. На всем побережье, в том числе и на месте проведения фестиваля IRONSTAR в Анапе, есть стабильное покрытие 4G».

Реклама, tele2.ru

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