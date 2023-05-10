Взрывотехники Росгвардии нашли портмоне с помощью металлоискателя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новороссийске взрывотехники нашли потерянное жителем портмоне. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Так, утром 9 мая сотрудники ведомства металлоискателем обследовали парковую аллею на улице Советской. В этот момент они нашли мужской кошелек, в котором лежали документы, деньги и банковские карты.

– Взрывотехники с помощью технических средств проверили обнаруженную вещь и установили, что опасных предметов она не содержит. На место были вызваны полицейские, – сообщили в пресс-службе краевого управления Росгвардии.

Как выяснилось, мужчина потерял кошелек за день до того, как его нашли взрывотехники. Портмоне уже передали владельцу, который, в свою очередь, поблагодарил правоохранителей.