В Анапе пройдут соревнования по триатлону. Фото: t.me/anapaofficial

В Анапе пройдут соревнования по триатлону 12 и 13 мая. Фестиваль состоится уже во второй раз. В программу IRONSTAR ANAPA 2023 будут включены детские и женские забеги, а также соревнования по триатлону на дистанциях OLYMPIC, SPRINT и SUPERSPRINT.

- Анапа – один из самых спортивных городов России. Для нас честь второй год подряд вместе с IRON STAR открывать сезон триатлона на Кубани. Уверен, это будет настоящий праздник для наших жителей и туристов, - сообщил мэр Анапы Василий Швец.

Уточняется, что 12 мая состоятся забег STARKIDS для детей от 0 до 12 лет. Также пройдет женский забег на 5 километров IRONLADY.

13 мая спортсмены смогут поучаствовать в любой из трех дистанций на выбор. В этот день можно будет пройти забег OLYMPIC, который состоит из 1,5 километра плавания, 40 километров велогонки и 10 километров бега, также SPRINT с 0,75 километров плавания, 20 километров велогонки, 5 километров бега и SUPERSPRINT RELAY. Это дистанция предполагает командную гонку для 2 или 4 человек.