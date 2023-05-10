Завершить ремонт запланировано к концу июня Фото: krd.ru

В МЦУ Краснодара объяснили затягивание сроков ремонта улицы Тополиной. Местные жители возмутились реконструкцией улицы в соцсетях.

Специалисты обновляют участок в 1,5 км от улицы Жигулевской до улицы Автомобильной. По словам краснодарцев, улицу не отремонтировали в обещанные сроки. В муниципальном центре управления озвучили причины затягивания сроков.

– Во-первых, погодные условия. А во-вторых — в ходе строительства были обнаружены неучтенные инженерные коммуникации, которые необходимо было переустраивать, – сообщили в МЦУ Краснодара.

Уточняется, что завершить ремонт улицы Тополиной планируют к концу июня.