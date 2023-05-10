Во всех районах Кубани построят центры единоборств. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Во всех районах Кубани построят центры единоборств до конца 2024 года. Об этом стало известно на совещании, который провел губернатор Краснодарского края.

- В крае идет активное строительство спортивных объектов. Особое внимание уделяется возведению центров единоборств. Сейчас введено в эксплуатацию 14 объектов, - сообщил Вениамин Кондратьев.

Уточняется, что в этом году в крае построят 13 центров единоборств. Их возведут в Сочи, Новороссийске, Ейске, Тихорецке, Курганинске, Апшеронске, Тимашевске. Также в станицах Отрадной, Полтавской, Староминской, Щербиновской, селе Белая Глина и в поселке Мостовском.

Кроме того, на данный момент идет строительство еще восьми центров. Завершается подготовка документации для девяти объектов. Их срок сдачи планируется в 2024 году.