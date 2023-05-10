Уголовное дело передали в суд Фото из архива КП

На Кубани осудят группу мужчин за изготовление и продажу контрафактного алкоголя. Расследование дела завершено, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Все происходило в Отрадненском районе. Так, 40-летний мужчина организовал группу, в который числились еще шесть приезжих в возрасте от 36 до 58 лет. Весной 2021 года они арендовали помещение, закупили оборудование, материалы и начали производить и хранить этиловый спирт без маркировок.

– Кроме того, обвиняемые систематически передавали одному из руководителей подразделения районного ДПС взятки за обеспечение на регулярной основе беспрепятственного проезда по территории района их грузовых транспортных средств с немаркированной алкогольной продукцией, – сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

Деятельность группы длилась недолго. Уже в октябре 2021 года в помещение с обысками нагрянули правоохранители. Всего здесь нашли более 32 тысяч немаркированных бутылок на 7,8 млн рублей. В том числе на 8 040 бутылок были наклеены этикетки известного чужого товарного знака. Ущерб правообладателю превысил 2,8 млн рублей.

Все участники группы признали вину. Их имущество суммой более 2,9 млн рублей в ходе следствия арестовали.

– В части дачи взяток взяткодатели освобождены от уголовной ответственности в соответствии с нормами действующего законодательства в связи с тем, что они добровольно сообщили о совершенных преступлениях и активно способствовали расследованию, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что уголовное дело на бывшего сотрудника ГИБДД за взятки и злоупотребление полномочиями ранее направили в суд.