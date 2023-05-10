Премии получат 58 педагогов Фото: admkrai.krasnodar.ru
На Кубани 58 учителей получат по 200 тысяч рублей за достижения в работе. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.
В Год педагога и наставника Правительство увеличило число премий учителям за достижения в педагогической деятельности. Теперь их получат 58 человек. Заочный этап отбора лауреатов начнут 11 мая.
Так, поучаствовать могут учителя, которые работают по специальности более трех лет. Они зарегистрировали и направили портфолио конкурсной комиссии.
- Жюри оценит наличие собственных методических разработок, успехи учеников, адресную работу с различными категориями учащихся, – отметила вице-губернатор Анна Минькова.
На очном этапе педагоги представят собственные методические разработки.
Отмечается, что четверть участников в этом году, как и прежде, составляют педагоги начальных классов. Заявки активно подают учителя русского языка и литературы, истории и обществознания. При конкурсном отборе не учитывается стаж. Участвовать могут и молодые, и опытные педагоги.
Напомним, лучшим учителям вручают премии по 200 тысяч рублей с 2006 года. За этот период в Краснодарском крае их получили более двух тысяч педагогов.