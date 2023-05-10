Премии получат 58 педагогов Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани 58 учителей получат по 200 тысяч рублей за достижения в работе. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

В Год педагога и наставника Правительство увеличило число премий учителям за достижения в педагогической деятельности. Теперь их получат 58 человек. Заочный этап отбора лауреатов начнут 11 мая.

Так, поучаствовать могут учителя, которые работают по специальности более трех лет. Они зарегистрировали и направили портфолио конкурсной комиссии.

- Жюри оценит наличие собственных методических разработок, успехи учеников, адресную работу с различными категориями учащихся, – отметила вице-губернатор Анна Минькова.

На очном этапе педагоги представят собственные методические разработки.

Отмечается, что четверть участников в этом году, как и прежде, составляют педагоги начальных классов. Заявки активно подают учителя русского языка и литературы, истории и обществознания. При конкурсном отборе не учитывается стаж. Участвовать могут и молодые, и опытные педагоги.

Напомним, лучшим учителям вручают премии по 200 тысяч рублей с 2006 года. За этот период в Краснодарском крае их получили более двух тысяч педагогов.