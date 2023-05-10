На Кубани потеплеет до +21 градуса Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Кубани к выходным воздух прогреется до +21 градуса. Влияние фронтальных разделов циклона на погоду в крае начинает постепенно ослабевать.

- В Краснодаре 11 мая будет наблюдаться переменная облачность. Существенных осадков не ожидается, - сообщили в ЦГМС Краснодара.

Уточняется, что ветер поднимется до 4 – 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до +4 – +6 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +15 – +17 градусов.