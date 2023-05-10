Полиция Краснодара ищет мужчину, подорвавшего дверь парикмахерской

Хулигана ищут Фото из архива КП

В Краснодаре ищут мужчину, подорвавшего дверь парикмахерской. Полиция организовала проверку, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Все произошло в парикмахерской на улице Горького. Заявление в полицию написал владелец. Известно, что в результате подрыва двери в помещении выбило два стекла.

– По данному факту проводится проверка, устанавливается личность злоумышленника и все обстоятельства инцидента. По результатам разбирательства будет принято законное процессуальное решение, – сообщила врио начальника пресс-службы УМВД России по Краснодару Алена Вознюк.