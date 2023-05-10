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НовостиОбщество10 мая 2023 14:21

Полиция Краснодара ищет мужчину, подорвавшего дверь парикмахерской

Проводится проверка
Светлана ОВДЕЙ
Хулигана ищут Фото из архива КП

Хулигана ищут Фото из архива КП

В Краснодаре ищут мужчину, подорвавшего дверь парикмахерской. Полиция организовала проверку, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Все произошло в парикмахерской на улице Горького. Заявление в полицию написал владелец. Известно, что в результате подрыва двери в помещении выбило два стекла.

– По данному факту проводится проверка, устанавливается личность злоумышленника и все обстоятельства инцидента. По результатам разбирательства будет принято законное процессуальное решение, – сообщила врио начальника пресс-службы УМВД России по Краснодару Алена Вознюк.