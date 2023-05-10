Запустить логистический центр планируют в 2025 году Фото: krd.ru

Новый логистический центр за 450 млн рублей строят в Краснодаре. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов в своем telegram-канале.

Логистический центр на площади в 5,9 га возведут по инвестсоглашению с мэрией Краснодара. Так, компания уже получила разрешение на строительство. В настоящее время на площадке проводят подготовительные работы.

Отмечается, что в результате в Прикубанском округе создадут 30 тысяч кв. метров складов и более 100 новых рабочих мест. Всего объем инвестиций составит около 450 млн рублей. А запустить логистический центр планируют в 2025 году.

– Считаю это отличным примером взаимодействия бизнеса и власти. Уверен, такие условия создают благоприятный инвестиционный климат, что позволяет нам привлекать инвесторов и реализовывать новые проекты, – отметил Евгений Наумов.