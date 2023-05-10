На Кубани автоинспекторам пришлось бегом догонять нарушителя на мопеде

Полицейские обратили внимание на водителя без мотошлема. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В станице Родниковской Курганинского района погоней обернулось ночное дежурство автоинспекторов на посту. Полицейские заметили мужчину на мопеде без шлема. Однако, на требование сделать остановку водитель отреагировал ускорением.

Автоинспекторам пришлось бегом догонять нарушителя на мопеде. Причем, чтобы уйти от преследования он свернул с дороги в поле, однако, силы все равно были не равны и полицейский оказался быстрей.

- После преследования 48-летний мопедист был задержан. Местный житель не имел водительского удостоверения и находился в состоянии алкогольного опьянения, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

От медосвидетельствования мужчина отказался. На гражданина составлены три протокола об административных правонарушениях. По решению суда он отправился на 10 суток под административный арест.